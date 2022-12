Inter | Acerbi | ' Scudetto? Se vinciamo contro il Napoli '

... come se fosse ancora inizio novembre: la secondamaltese, con davanti un avversario vero ... specie davanti: due gol sono dell'armeno (e Valentin Carboni a completare l'opera) e non è ...I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto per 4 - 0 gli austriaci del Red Bull Salisburgo grazie alle reti di Mkhitaryan,e Valentin Carboni, oltre a una autorete di Bernardo. L'...92' - Finisce qui! Poker e clean sheet per l'Inter nella seconda amichevole in terra maltese: Salisburgo battuto 4-0 nel segno di Mkhitaryan, autore di un gol e mezzo. Gli altri gol sono ...Il tabellino completo di Inter-Salisburgo, match amichevole che si è disputato a Malta dove i nerazzurri stanno preparando la seconda parte di stagione che ripartirà con Inter-Napoli del 4 gennaio. Bu ...