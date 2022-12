Il governo in difficoltà sulla manovra | Meloni dice sì alla cabina di regia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giorgiaha annunciato ladi, come richiesto dalle forze politiche di maggioranza, per sciogliere i nodi che riguardano laeconomica. La presidente del Consiglio, secondo ...

Giorgia Meloni ha annunciato la cabina di regia, come richiesto dalle forze politiche di maggioranza, per sciogliere i nodi che riguardano la manovra economica. La presidente del Consiglio, secondo ......sugli scambi commerciali della Cina lasciano pochi dubbi sulle enormidella seconda economia mondiale e sull'insostenibilità delle misure anti - Covid tenute fin qui in vigore dal...