Grosseto | nubifragio a Castiglione della Pescaia | strade chiuse e zone isolate per ore Autocisterna con gasolio travolta dalla piena del torrente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Unsi è abbattuto, martedì 6 dicembre, sulla frazione di Vetulonia, nel Comune di, provincia diper ore per le forti piogge. Ma anche auto bloccate e tanta paura. Nel video, la situazione in via Garibaldi, davanti al locale “Il ritrovo di Bes”. Un’con circa mille quintali disi è ribaltata nel tentativo di attraversare il guado delGretano in. Il mezzo carico diè stata travoltodel: in salvo il conducente, nonostante l’intervento dei pompieri per ancorare la ...