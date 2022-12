Empoli | Rebecca Corsi | “Nostro modo di fare calcio visto come un modello da imitare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Dobbiamo proseguire ilpercorso di crescita sotto ogni punto di vista facendo un passettino deciso alla volta. Ildida più partiunda. Non è facile perché le difficoltà aumentano, la competitività degli altri club è sempre maggiore. Ilpreciso intento è quello di formare calciatori, partendo dal settore giovanile e dallo sviluppo dei ragazzi. Ma anche mettere sempre qualcosa in più per continuare aquello che da anni portiamo avanti”. Sono le parole di, amministratore delegato e vice presidente dell’, ma anche neo consigliera della Lega Serie A, in ...