‘Damme li sordi o te meno!’ | i fratelli gladiatori che terrorizzano i turisti al Colosseo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma. Ricordate la vicenda dei 3 centurioni che estorcevano denaro aidopo la classica foto in loro presenza? Ebbene, da quel giorno la questura di Roma aveva messo sotto la “lente d’ingrandimento” l’area del parco archeologico delper i fatti di cui sopra e che si erano verificati nello scorso mese di novembre. I tre, dopo aver invitato le vittime a farsi una foto con loro nella storica cornice dell’anfiteatro Flavio, pretendevano, anche con violenze e minacce, un pagamento in contanti per la loro prestazione e il ”servizio”. Ma, purtroppo, loro non sono gli unici ”predatori del”, e per questo i controlli nei confronti di quell’area si sono moltiplicati in queste ultime settimane e hanno portato a due nuovi arresti, sempre per gli stessi reati, ma con un modus operandi differente. ‘Ti meniamo se non paghi’. ...