‘Condono calcio’ | Abodi dice no | “Siamo contrari”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – No al’ per il calcio e in particolare per i club di Serie A. E’ la posizione che il ministro per lo Sport e i giovani Andreaespone alla Camera rispondendo al question time di oggi sull’emendamento proposto per la dilazione dei debiti fiscali del calcio. “Questa interrogazione mi consente definitivamente di chiarire una posizione che ho già espresso in Commissione Cultura e confermata dal deposito del parere negativo, avvenuto in giornata, sull’emendamento proposto. La risposta è quindi sintetica:, perchè riteniamo che il sistema sportivo, all’interno del settore sportivo quello calcistico e all’interno di quello calcistico il massimo livello professionistico, possano e debbano trovare soddisfazione delle loro esigenze all’interno del corpo normativo e con parità di ...

No al '' per ile in particolare per i club di Serie A. E' la posizione che il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi espone alla Camera rispondendo al question time di oggi sull'...Il ministro dello Sport: "Ci sono club virtuosi che pagano puntualmente e magari comprano un giocatore in meno" No al '' per ile in particolare per i club di Serie A . E' la posizione che il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi espone alla Camera rispondendo al question time di oggi sull'...