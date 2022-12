Casamicciola | resta confermata evacuazione zona rossa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Al momento "non vi sono le condizioni" per il rientro a casa delle circa mille persone allontanate venerdì scorso dalla '' definita dopo la frana di. Lo ha detto il commissario ...

Solo oltre un migliaio gli abitanti diinteressati dall'ordinanza di allontanamento dalle abitazioni, circa 400 hanno scelto la sistemazione in albergo. Francesco manda Krajewski a ...Legnini ha tenuto una conferenza stampa con il commissario prefettizio diSimonetta Calcaterra, al termine di una lunga riunione del Centro coordinamento soccorsi. "Stiamo lavorando - ...Al momento "non vi sono le condizioni" per il rientro a casa delle circa mille persone allontanate venerdì scorso dalla 'zona rossa' definita dopo la frana di Casamicciola. (ANSA) ...Secondo il commissario straordinario Giovanni Legnini: "Sono ancora necessari approfondimenti sul rischio idrogeologico" Il commissario straordinario Giovanni Legnini ha confermato che: "Non vi sono l ...