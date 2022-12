Bonaccini o Schlein | il Pd è già morto

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il 19 febbraio 2023 si eleggerà la guida della segreteria nazionale del Partito Democratico, che prenderà il posto di Enrico Letta. Come ormai noto, a contendersi la poltrona da segretario dem ci saranno certamente l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefanoe l’ex vice die ora deputato del Pd Elly. Invero, più che una corsa a tre sembrerebbe essere una sfida a due, con la De Micheli che non pare impensierire i due ex colleghi della giunta emiliano romagnola. Quella che si preannuncia per la corsa alla segreteria del Pd è una sfida all’ultimo voto, con Stefanoche, forte del sostegno del sindaco di Firenze Dario Nardella, appare in leggero vantaggio sulla ...