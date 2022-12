Bambino di 8 anni cade in un pozzo di 17 metri in India | corsa contro il tempo per salvarlo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) È di nuovo lotta conto ilinper salvare unprecipitato in un, nello stato centrale del Madhya Pradesh. Le operazioni per salvare Tammy Sahu, undi otto, sono in...

A livello nazionale alle madri con più di 40il prelievo del liquido amniotico è stato ... La donna ha accanto a sé al momento del parto (esclusi i cesarei) nel 95,4% dei casi il padre del, ...Sono passati due, era il 25 novembre. Il 25 di ogni mese per me è un pensiero lassù. Io ci ... Un lutto che non elimina la voglia e il sogno di avere di nuovo la possibilità di avere un: '...Sopravvivere per giorni nella savana, senza cibo e acqua, è un'impresa per pochi. Ma, se a farlo è un bambino di soli 4 anni, la storia assume i connotati ...07 DIC - Eseguito nei giorni scorsi al Bambino Gesù di Roma il 25° intervento in un anno con procedura endoscopica per il trattamento della Sindrome da trasfusione feto fetale (TTTS o Twin to Twin ...