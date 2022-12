Almanacco del 07-12-2022 ore 07 | 30

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)del giorno Stiamo a mercoledì 7 dicembre Buongiorno amici amiche da parte di Francesco Vitale Santa Cruz Sant’Ambrogio mercoledì 7 dicembre abbiamo detto viene dal termine Greco ambrotose immortale il significato plurale di destinato alla vita eterna senza neve a Sant’Ambrogio l’inverno sarà mosso si dice il proverbio i nati di oggi Gian Lorenzo Bernini Gad Lerner Laura Torrisi noi amici cari andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi tanto salutiamo Mina è buono non la cantante un’amica non ho trascorso attrice Roger Mina presente con noi figuriamoci se la nostra sarà che non è già pronta e sta lì ma oggi cucina addirittura salutiamo Nunzia salutiamo Laura e facciamo tantissimi auguri a Federica e a Fabrizio Buon compleanno salutiamo anche Angela che ha un po’ di notizie di nostalgia e quindi torna un po’ indietro a ricordarti le le cose vabbè va bene ...

Scrivo Libero

Allo stesso livellocampionato portoghese o di quello olandese, o belga. L'avessero detto al bambino che riceveva in regalo l'Panini 1983 - 84 o all'adolescente magnetizzato dalle '...Vergine - In amore se ci sono problemi è bene parlarne prima10. Sul lavoro invece non fare tutto da solo, ogni tanto serve anche affidarsi alle persone intorno a noi. Bilancia - In amore la ... Almanacco del 7 dicembre 2022 L’edizione mondiale più discussa di sempre lascia in eredità un impianto che potrà aiutare, per eterogenesi dei fini, il calcio a essere più sostenibile ...La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il reclamo presentato dall'Avellino che dunque giocherà a porte chiuse la prossima gara interna contro la Fidelis Andria. Sempre per ...