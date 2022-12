Agguato fuori dal pub Massacrato di botte a Londra Barista italiano in coma

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ancora ignoti i motivi dell'aggressione. Il 25enne originario di Latina è gravissimo. I familiari avvertiti da un amico del giovane con un messaggio su Facebook. È stata vittima di un agguato per strada, con lei ferita gravemente anche un'altra giovanissima. Pochi giorni fa, un caso simile anche in Italia: un 16enne è stato accoltellato fuori da una scuola. D'altra parte la sicurezza in tutta Londra è andata via via peggiorando negli anni recenti, specialmente nelle periferie, dove agguati e accoltellamenti, spesso fatali, sono ormai cronaca quotidiana.