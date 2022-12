A Milano la festa degenera | disordini in piazza Gae Aulenti

Il successo del Marocco negli ottavi di finale contro la Spagna è stato festeggiato dalla comunità marocchina in tutto il mondo, ma asi ...Sono in migliaia a Torino a festeggiare lo storico passaggio ai quarti di finale dei Mondiali del Marocco. La folla è nel quartiere di Barrieria di, nella zona Nord della città, dove vive una gran parte della comunità magrebina del capoluogo. Dopo l'inatteso 3 - 0 contro la Spagna ai rigori, la gioia è esplosa immediata nelle strade, in ...Sono in migliaia a Torino a festeggiare lo storico passaggio ai quarti di finale dei Mondiali del Marocco. La festa marocchina ha invaso le strade di Barriera di Milano. Duemila persone hanno invaso… ...In diverse città italiane la comunità marocchina sta facendo festa, dopo che la nazionale ha passato il turno contro la Spagna. Il Marocco ha battuto la Spagna ai rigori con il punteggio di 3-0. Così ...