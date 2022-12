Video migliori su YouTube del 2022 in Italia

Leggi su navigaweb

(Di martedì 6 dicembre 2022) Come ogni anno,ha stilato la classifica dei10del, raccogliendoli in una playlist tutta da vedere, per scoprire o rivedere i filmati di maggior successo, quelli più condivisi e commentati, che hanno stupito di più, che hanno fatto ridere, spaventare e riflettere.Anche per il, nelle classifiche deisusono presenti molteStar, con molte novità rispetto al passato grazie sopratutto ai recentiShorts, ibrevi simili a quelli di TikTok lanciati suquest'anno.LEGGI ANCHE:più visti di tutti i tempi suSenza più unriassuntivo o ...