Vettosi | Credo che Hamsik potrebbe essere un ottimo club manager | quella figura tra azienda e area tecnica

(Di martedì 6 dicembre 2022) Fabrizio,esperto in finanza,è intervenuto a Radio Marte in "Forza Napoli Sempre",ecco le sue parole : " Io non sono molto favorevole ai profili di ex calciatori che diventano dirigenti macheun, cioèdi collegamento tra l'e l'. Le perdite economiche del Napoli di questi anni non mi spaventano. Quest'anno mi aspettavo un valore leggermente più alto, circa 140 milioni, e con un risultato netto negativo intorno ai 65 milioni. Il problema è la perdita inattesa piuttosto cheattesa. A me preoccupa molto quando non si prende coscienza della perdita. ...

Napoli Magazine

...che lo rifaremo. Questo è il primo di una serie di singoli che pubblicherò nei prossimi mesi ... Guè, Madame, Baby Gang, Mahmood, Luchè, Coez, Ernia, Paky, Anice, Ketama126, Gazzelle,, ...... si è circondato di "ragazzi come me": Massimo Pericolo, Bresh, Vale Pain,e Digital Astro. ... E la gente può rispecchiarsi nelle mie canzoni: ioche il brano con Massimo Pericolo possa ... ON AIR - Vettosi: "Hamsik può essere un ottimo dirigente" L'esperto di finanza Fabrizio Vettosi è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Io non sono molto favorevole ai profili di ex calciatori che diventano dirigenti ma credo che Hamsik ...L'esperto di economia applicata al calcio ha spiegato nel dettaglio la politica finanziario del club azzurro. La SSC Napoli, per il terzo anno di fila, ha chiuso il suo bilancio in rosso. Eppure, non ...