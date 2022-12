Terrore a Barra | Napoli | bomba esplosa nella notte

(Di martedì 6 dicembre 2022) Attorno alle 5,30 del mattino, a, quartierezona orientale di, èunacarta davanti alla saracinesca di una pescheria. Esplode, i fatti Sono circa le 5,30 del mattino quandozona orientale di, viene svegliata bruscamente da un forte boato, provocato da unacartadavanti ad un esercizio commerciale: la pescheria “La Perla” situata in via Luigi Martucci 14. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della compagnia diPoggioreale, arrivati sul posto subito dopo aver ricevuto una segnalazione in merito ad un’esplosione. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma, ...

