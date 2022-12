TGCOM

GOURMET SKISAFARI, Alta Badia (Bolzano) - Sabato 10 dicembre in Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti, le discese innevate si trasformano in evento gourmet: per un giorno alcuni chef stellati si ...Ricca e varia l'offerta anche per quanto riguarda le specialitàprovenienti dalle diverse regioni italiane. Ad esempio, sarà possibile trovare la bottarga, gli affumicati e i prodotti ... Sagre gastronomiche: appuntamenti per il ponte dell’Immacolata Ne abbiamo scelte alcune in tutta Italia, per i super golosi, ma anche per chi è a caccia di un regalo “mangereccio”, sempre tra i più graditi. Ecco allora gli appuntamenti per il fine settimana dell’ ...Come nelle piazze innevate dei borghi alpini, in piazza Duomo a Milano settantotto baite in legno danno vita al caratteristico mercatino di Natale. Disposte lungo un percorso che si snoda tra corso Vi ...