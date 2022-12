Rapine alle poste con l’auto della madre defunta | arrestato con un complice

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono ora detenuti nel carcere di Bergamo i due presunti rapinatori, di 51 e 60 anni, accusati di aver commessoai danni degli uffici postali di Garbagnate Milanese e Gorgonzola, aggravate dal fatto di essere state compiute in concorso, travisati e con l’utilizzo di una pistola. Per il 60enne, inoltre, l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in regime di semilibertà. Come scrive La Presse, l’arresto dei carabinieri di Milano risale allo scorso 30 novembre, mentre le indagini erano scattate dopo la prima rapina, avvenuta lo scorso 7 luglio all’ufficio postale di Garbagnate Milanese. La seconda rapina, invece, era avvenuta il 5 agosto. La macchina utilizzata per i crimini era intestata alladi un cognato di uno dei due rapinatori. A incastrare la coppia, ora detenuta nel carcere di Bergamo, le immagini delle ...