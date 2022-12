Mondiali | le ultime due partite degli ottavi | le gare del 6 dicembre

(Di martedì 6 dicembre 2022) Anche glidi finale del Mondiale in Qatar sono nella fase finale. Nell’ultima partita grandissima prestazione del Brasile contro la Corea del Sud, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 4-1. Nella prima sfida di oggi vittoria ai calci di rigore della Croazia contro il Giappone. Il tabellone dei quarti di finale è quasi definito: Argentina-Olanda, Croazia-Brasile e Inghilterra-Francia. E’ attesa in vista delleduedi finale. Nella prima gara di martedì 6in campo il Marocco contro la Spagna, in serata il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Svizzera., ledel 6Martedì 616.00 Ottavo di finale 7: MAROCCO-SPAGNA (Rai 1, Rai ...

LENOTIZIE... che si era guadagnato il tiro dagli 11 metri, continua a lasciare il segno su questi, ... La Croazia è ora imbattuta in 10 delle sue11 partite di Coppa del Mondo, l'unica macchia risale ...19.40 Il Brasile non ha trovato il goal nel primo tempo in tutte le ultime cinque sfide ai Mondiali. 19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. (OA Sport) Terzo Mondiale a segno ...Rivoluzione al via nel calcio tedesco. Dopo il clamoroso flop in Qatar, con la seconda eliminazione consecutiva alla fase a gironi, la Federcalcio tedesca (DFB) ha annunciato la risoluzione del contra ...