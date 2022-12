Kirstie Alley | muore l’attrice di Senti chi parla

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 dicembre 2022) irstienota per i suoi ruoli in commedie per tutti comechie Matrimonio a quattro mani, è morta dopo una lunga malattiaKè stata il volto degli anni ’90, quello famigliare, quello delle commedie divertenti per tutta la famiglia e si è spenta oggi dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo sono stati i suoi figli in un post su Instagram, ricordandola come un’icona sullo schermo, ma anche come madre e nonna meravigliosa. Impossibile non ricordarla nei suoi film più iconici, comechi, Matrimonio a quattro mani e per la serie TV comica Cin Cin che le aveva fatto vincere un Golden Globe e un Emmy.: i suoi film e i suoi ruoli più ...