Juventus in lutto | morte improvvisa | non ce l’ha fatta

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono tutti sconvolti in casaper ilche ha colpito il mondo bianconero; nessuno ci vuole credere. AdobeNon è un momento semplice per la; in un periodo dove il calcio dei club è fermo per dare spazio al mondiale in Qatar, i bianconeri sono stati travolti dal terremoto che ha squarciato la tranquillità del club più titolato d’Italia. Le dimissioni dell’intero CDA rischiano di portare gravi conseguenze e, in questi giorni, si stanno rincorrendo voci e dichiarazioni su quali possano essere gli sviluppi. Nel frattempo il mondo bianconero è stato colpito da un gravissimo. Nella serata di ieri è arrivata la triste notizia della scomparsa del nonno di Paredes; il centrocampista bianconero, impegnato con la sua Argentina al mondiale, ha voluto mandare un messaggio di affetto ad una persona molto ...