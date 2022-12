(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "dice a L'Identità di aver saputo del caso Autogrill a fine gennaio quando stava per finire il suo mandato da premier. Ma la puntata di Report è andata in onda a maggio.? #Chiarisci”. Lo scrive su Twitter Ivan, senatore del gruppo Azione-Italia Viva.

Il Sannio Quotidiano

La ricetta sustroncare il male della corruzione rappresenta un altro tassello della svolta. ... dichiara Ivan. In serata, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri fa sapere di ...... la rivista del Post, con la direttrice del carcere di Bologna Rosa Alba Casella e Ivan; Paolo Bonolis concluderà la giornata di sabato con la presentazione del suo ultimo romanzo.... Iv: Scalfarotto, ‘come faceva Conte a sapere’ Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Conte dice a L Identità di aver saputo del caso Autogrill a fine gennaio quando stava per finire il suo mandato da premier. Ma la puntata di Report è andata in onda ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...