(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Pil italiano è atteso crescere aritmi ancora sostenuti nel(+3,9%) per poi rallentare significativamente nel(+0,4%). Lo comunica l'nel suo Report sulle prospettive per l'economia ...

Agenzia ANSA

E' ladell'in una analisi sulle prospettive per la nostra economia nel biennio in cui si sottolinea come il miglioramento dell'occupazione si accompagnerà a quello del tasso di ...10.35Pil 2022 +3,9% e +0,4% 2023 Il Pil italiano è previsto in crescita a ritmi sostenuti nel 2022 (+3,9%) per poi rallentare significativamente nel 2023 (+0,4%). Lo comunica l'nel report ... Istat: stima Pil 2022 a +3,9%, frena nel 2023 a +0,4% Roma 6 dic. - (Adnkronos) - Dopo la forte crescita dei prezzi registrata quest'anno - "sostenuta dall eccezionale aumento di quelli dei beni energetici" - nel 2023 l'inflazione dovrebbe rallentare.E'.Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Nel biennio 2022-23 l occupazione "segnerà una crescita superiore a quella del Pil con un aumento più accentuato nel 2022 (+4,3% contro un +3,9 ...