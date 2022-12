Gf Vip | Antonella Fiordelisi in lacrime attacca Giulia Salemi | ' Da lei non me lo aspettavo'

IntervieneFiordelisi Antonino Spinalbese, lacrime al Gf. Incontro con le due sorelle: 'La gente ti giudicherà sempre' Cosa è successo Le due sorelle non sarebbero molto convinte della ...IntervieneFiordelisi Antonino Spinalbese, lacrime al Gf. Incontro con le due sorelle: 'La gente ti giudicherà sempre' Cosa è successo Micol ha provato a spiegare quello che si sente ...Chi tra i seguenti vipponi finiti in nomination vuoi eliminare Charlie Gnocchi o Daniele Dal Moro Partecipa al sondaggio ...Antonella Fiordelisi ha scoperto in diretta al Grande Fratello Vip la frase infelice pronunciata nei suoi confronti da Micol Incorvaia durante la settimana e non ha reagito nel migliore ...