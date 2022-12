Dzeko in scadenza | la chiamata dell'MLS e la proposta dell'Inter | il futuro è in bilico

...hanno l'ingaggio inil prossimo giugno, e occorre porre rimedio prima di poterli perdere a zero. Su tutti, le attenzioni dei dirigenti è al momento concentrata su Milan Skriniar e Edin...Visto il rendimento bene o male positivo da settimane si parla del rinnovo di Edinil cui contratto è in. Se qualche settimana fa il giocatore non si era voluto sbilanciare ora sembra che comunque sia stata intavolata una discussione. La società, visto l'età dell'...Mario Somma, ex allenatore anche di Empoli e Brescia, interpellato da Retesport ha detto la sua sul possibile addio a parametro zero di Chris Smalling, per il quale stanno nascendo voci in direzione..innovo Dzeko - Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea di due stagioni fa, l'Inter ha deciso di puntare tutte le proprie fiches su Edin Dzeko ...