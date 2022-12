Ciclismo | Chris Froome | “Il Tour 2023? Sento di poter ottenere qualcosa | non è detta l’ultima parola”

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Con la testa già al, straordinario ciclista in forza alla Israel-Premier Tech, pensa a un anno di rilancio, come ha fatto capire nel corso di un’intervista rilasciata al sito RoadCycling.cz. “Lottare con i più giovani – ha ammesso – sta diventando sempre più difficile Ma sono ancora molto motivato ediancora. Non ho ancora detto“. Poi pensando alde France, per lui che ne ha vinti 4 in carriera, ha detto: “Potrebbe non essere sufficiente eguagliare il livello di Poga?ar o Vingegaard perché lo sport cambia e anche lo stile di gara cambia. La mia speranza è vedere come stanno andando i corridori più grandi, come Geraint Thomas ...