Casamicciola | ritrovato il corpo di Mariateresa Arcamone | è la dodicesima vittima

(Di martedì 6 dicembre 2022) I vigili del fuoco hanno trovato ildelladella frana che il 26 novembre scorso ha colpito Ischia, nell’area del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario. Sono stati i carabinieri della compagnia di Ischia a identificare il: si tratta di, 31enne cameriera in un bar di Forio, l’ultima persona che ancora risultava ufficialmente nella lista dei dispersi. Il 3 dicembre scorso, le squadre dei soccorritori all’opera proprio in via Celario avevanola macchina della donna. Nel frattempo, le famiglie delle vittime hanno deciso di dare l’addio ai propri cari in forma privata. Il primo rito funebre a essere celebrato, domani – mercoledì, 6 dicembre – a Lacco Ameno sarà quello di Eleonora Sirabella e Salvatore ...