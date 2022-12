Barca sugli scogli nel nord Sardegna | 2 morti e 2 feriti

Due persone sono morte e due sono rimaste ferite questa sera nella acque di La Maddalena dopo che lasu cui viaggiavano si è schiantatascogli dell'Isola delle bisce, a sud est di Caprera. I due feriti, uno con trauma facciale e uno con fratture multiple sono stati trasportati all'...Con Laè piena il regista svizzero è stato candidato all'Oscar per miglior film straniero nel ... More than Honey incentratoeffetti del cambiamento climatico è stato tra i film svizzeri più ...Incidente nelle acque di La Maddalena, in provincia di Sassari. Due persone sono morte e due sono rimaste ferite dopo che la barca, su cui viaggiavano, si è schiantata sugli scogli dell'Isola delle bi ...Due persone sono morte e due sono rimaste ferite questa sera nella acque di La Maddalena dopo che la barca su cui viaggiavano si è schiantata sugli scogli dell'Isola delle bisce, a sud est di Caprera.