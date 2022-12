Alla scoperta di Nakis

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 dicembre 2022) MILANO – Il giovane artista Jova, in arte, è nato in Ghana. La sua infanzia in Africa, per quanto difficile possa essere stata, è stata la sua “palestra” di vita, preparandolo ad affrontare il resto della sua esistenza. Sin da bambino, e grazie a sua madre che cantava in un coro, ha scelto di avvicinarsi sempre di piùmusica, diventata non solo “compagna di giochi” ma vero e proprio rifugio. All’età di 14 anni, insiemesua famiglia, si spostò in Italia dove, graziesua fedele amica, la musica, è riuscito ad evitare di intraprendere strade di facile percorrenza nella vita dei quartieri popolari di Monza, dove è cresciuto. Nella città di Monza è entrato a far parte del coro della chiesa avventista di Sesto San Giovanni, poi del gruppo vocale Allelujah e ...