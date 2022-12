Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)DEL 5 DICEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 DIRAMAZIONENORD A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIANONO; CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...