Tesmec | 526 ore di volontariato aziendale a supporto di 10 progetti solidali

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Grassobbio.S.p.A. (EURONEXT STAR MILAN: TES), societa? a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonche? di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, in occasione dell’International Volunteer Day, traccia un primo bilancio delle iniziative diavviate con ildei dipendenti delle sedi italiane del Gruppo, che hanno affiancato una serie di onlus e organizzazioni no profit indi solidarieta? pensati per portare un aiuto concreto ai piu? bisognosi. A partire dal mese di luglio, infatti, il Gruppo ha attivato un totale di ben 10...