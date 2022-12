Tasse e diritti tv | gli emendamenti pro-calcio di Lotito al dl aiuti quater

... di fatto, riprende il tema della destinazione dei proventi dellemeno solidale. Ovvero più ... Cioèuguali per tutti i territori, soprattutto per sanità, scuola, infrastrutture. Una presa ......- secondo Landini - "l'assurdo provvedimento per cui un lavoratore dipendente paga il 43% di...ci rivolgiamo a tutta la politica per dire che tutti i lavoratori devono avere gli stessie ...Per la Serie A fondamentale rateizzare le tasse dovute e riformare in merito ai diritti tv. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, occorrerebbero meno vincoli, così da poter attrarre ...Voglio partire da un punto importante: per noi la persona è sacra e portatrice di diritti fondamentali inalienabili». L’esordio, però, fu dedicato a un tema storico: «Giù le tasse».