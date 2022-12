Taglia la strada a uno scooter e scappa | nei guai pirata della strada 85enne

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Non dà la precedenza al mezzo a due ruote, che finisce a terra, poi ingrana la marcia e. La scovano polizia locale e ...

CittaDellaSpezia

Non dà la precedenza al mezzo a due ruote, che finisce a terra, poi ingrana la marcia e scappa. La scovano polizia locale e ...... dove ogni lama di luce vale eil doppio. Lavorare a questa serie tv è entusiasmo allo stato ...sulla verità emersa dai processi e dagli articoli di stampa unita al vudù delle voci di, ... Taglia la strada a motociclista provocandone la caduta poi fugge. Identificata, è un’85enne Non dà la precedenza al mezzo a due ruote, che finisce a terra, poi ingrana la marcia e scappa. La scovano polizia locale e carabinieri ...La domanda di gas, a novembre 2022, è stata del 24% inferiore alla media quinquennale. Le mosse dell'UE per ridurre la dipendenza dall'energia russa ...