(Di lunedì 5 dicembre 2022) Comincia, finalmente, ladel-2023 di, una delle specialità più amate dello sci freestyle. Dopo la cancellazione del primo appuntamento, quello di Les Dux Alps, le danze si apriranno ufficialmente questo fine settimana in Val, pronta ospitare la prima tappa effettiva dal 7 al 9 dicembre. Una gara in cui sarà presente anche una buona presenza di atleti azzurri, la cui lista dei convocati deve però ancora essere resa nota dalla FISE. L’evento si svolgerà in tre giorni. In quello inaugurale, pianificato per mercoledì 7 dicembre, andranno in scena due tranche di qualificazioni, sia per la categoria maschile che per quella femminile. giovedì 8 e venerdì 9 invece ci saranno le Finali, divise in due gare per giorno. Ladeldi ...

...Tonale si trovano invece uno snowpark (per gli amanti dello snowboard) e una pista datra ... dall'1 al 5); due gare diEuropa di sci alpino (slalom Gigante femminile sulla pista Casola, ...Prosegue in maniera sempre più accurata la preparazione per quanto riguarda la squadra italiana che prenderà parte alladel Mondo di2022 - 2023. L'esordio è ancora lontano, dato che avverrà solamente giovedì 8 dicembre e venerdì 9 in quel di Val Thorens (Francia), per cui è stato ... Skicross, Coppa del Mondo Val Thorens 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo