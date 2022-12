Qatar 2022 | ottavi di finale | Brasile-Corea del Sud 4-0 dopo il primo tempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Doha, 5 dic. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 4-0 sulladel Sud al termine deldell'ottavo didei mondiali di, in corso di svolgimento allo Stadium 974 di Doha. Per i verdeoro a segno Vinicius al 7', Neymar su rigore al 13', Richarlison al 29' e Paquetà al 36'.

Hajime Moriyasu traccia a Japan Times un bilancio che va oltre l'eliminazione contro la Croazia e cinge le 61 partite alla guida del Giappone: "Non siamo riusciti ad arrivare ai quarti di finale, ma i ...L'ennesima maratona che ha impegnato la Croazia in una gara da dentro o fuori tra Europeo o Mondiale ha detto ancora bene e Zlatko Dalic è orgoglioso dei suoi: "Il Giappone era un blocco compatto, non ...Ma c’è sempre il Mondiale in Qatar che catalizza gli ascolti e l’attenzione mediale. (Tvblog) Gli ascolti Tv in Europa di prima serata dei principali canali europei e delle partite dei Mondiali di ...MONDIALI 2022 - Nuove voci circolate sui social svelano nuovi dettagli sul mistero dell'esclusione di André Onana dalla spedizione camerunense ai Mondiali in Qa ...