Qatar 2022 | Koulibaly | ' Senegal esce a testa alta | orgogliosi di aver onorato la nostra gente'

DOHA () - Venerdì (ore 20) l' Argentina sfiderà l' Olanda per giocarsi il pass per la semifinale dei Mondiali, la Seleccion si sta preparando alla partita con Leandro Paredes che sarà spinto da un'...DOHA () - Brasile e Corea del Sud si giocano la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale, chi passa trova la Croazia. I verdeoro hanno chiuso il girone in testa, nonostante l'ultima sconfitta ...Un po' come "ossessione". Dopo Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia il suo mappamondo potrebbe avere anche l’Arabia Saudita, monarchia assoluta come il Brunei, gli Emirati Arabi, o il Qatar, dove ...Con il gol contro la Corea del Sud, Neymar raggiunge due miti del Brasile nella storia dei Mondiali al rientro dall'infortunio.