Moria di foche nel Mar Caspio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le autorità della provincia russa del Daghestan hanno riferito della morte di 2.500, trovate senza vita sulle coste del mar, e sospettano che sia per cause naturali. Il capo del Centro di protezione ambientale del, ha dichiarato che lesono morte probabilmente un paio di settimane fa. Aggiungendo che non ci sono segni che siano state uccise o impigliate nelle reti da pesca. Gli esperti hanno ispezionato la costa e raccolto dati per le ricerche di laboratorio, che per ora non hanno individuato alcun inquinante. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... ma non è comunque bastato a evitare unadi animali. Secondo il British Poultry Council ... Recentemente sono morte decine di pinguini infetti in Sudafrica e l'H5N1 ha raggiunto anche, lince ...Le condizioni degli organi interni delleesaminate non confermano l'ipotesi di una loro intossicazione con metalli pesanti o pesticidi" causata dal vicino deposito di petrolio, ha fatto sapere ...(Adnkronos) - Le autorità della provincia russa del Daghestan hanno riferito della morte di 2.500 foche, trovate senza vita sulle coste del mar Caspio, e sospettano che sia per cause naturali. Il capo ...Foche morte sulla costa del Mar Caspio ... Altre casi simili Si segnala che diverse recenti morie di massa, tre delle quali avvenute quest’anno in Kazakistan, si erano verificate per cause naturali, ...