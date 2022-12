Agenzia askanews

... personali, dirette dei familiari, è il modo più efficace perfar perdere la memoria, chesi è affatto attenuata"."Trent'annisono pochi. Ma ogni anno - ha sottolineato- il ...... che vedrà domani anche la presenza del presidente della Repubblica Sergio, molte ... Giorgia Meloni, intervenendo in video, sottolineando come l'autonomiasarà mai un pretesto per ... Mattarella: non dimenticare stragi mafiose, ricordare vittime TORINO 'Fuori Alfredo dal 41 bis'. È uno degli slogan che decine di anarchici e antagonisti stanno scandendo, al ritmo di tamburi, dal presidio che si sta svolgendo fuori dal… Leggi ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 dicembre 2022 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio ... è il modo più efficace per non far perdere la memoria, che non si è ...