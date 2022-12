Juve | Grassani | ' Le dimissioni del Cda non attenua le sanzioni'

... questa serie di ipotesi di violazioni disciplinari può comportare conseguenze superiori alla penalizzazione', aggiunge Mattia. 'La norma - fa notare l'avvocato - prevede che, in caso di ...Commenta per primo Mattia, esperto di diritto sportivo nonché avvocato di società sportive e calcistiche come Napoli e Bologna in Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Lo Sport su Radio Rai dell'inchiesta ..."Le dimissioni in blocco del Cda ricordano tanto la scelta che fece il Cda della Juventus nel 2006, quando Moggi, Giraudo e Bettega, all'apertura del procedimento, si dimisero dalle rispettive cariche ...Le parole del noto giurista Grassani La Juventus rischia la retrocessione in Serie B. Lo sostiene Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo. “Questa è l’indagine più pesante e grave che la ...