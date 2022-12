John e Allison | coppia inglese di ultraottantenni innamorati di Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bergamo. Lui 87 anni, lei 85. Sessanta anni di matrimonio, due figli e tre nipoti. Una vita tranquilla nello Yorkshire, regione nel Nord dell’Inghilterra, è un amore smisurato per la musica di Gaetanoche li unisce da sempre. I protagonisti di questa storia sonoandHarris, adorabili e squisitamente “british”, da cinque anni fedeli abbonati delOpera Festival. Ogni edizione vengono in città dall’Inghilterra e si fermano per circa una settimana nell’attesa di assistere alle prime di tutti gli spettacoli. Anche in piena pandemia non hanno saputo rinunciare al festival e hanno seguito le opere da remoto, sulla webtv dedicata a. Oramai sono di casa alla biglietteria del Teatro. Ad accoglierli c’è sempre Sara, alle quale loro sono molto ...