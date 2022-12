Infantino ricorda gli zii lombardi scomparsi | “Avete lasciato un vuoto | difficile da accettare”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il presidente della Fifa, Gianni, ha voluto condividere un ricordo di quando da bambino andava in vacanza in Val Camonica per rendere omaggio agli zii materni Aldo e Giacomina, morti nel weekend a Pianborno, nel Bresciano, a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Il messaggio del numero uno del calcio mondiale è stato pubblicato dal Giornale di Brescia: “Per chiquel ‘per sempre’ è triste eda, però voglio immaginare che per voi rappresenti il bisogno di non rimanere lontani nemmeno adesso. A voi mi legano ricordi felici. Ero piccolo e venivo spesso a trovarvi a Piamborno, in Val Camonica. Mi divertivo, arrivavo con la mamma e il papà. Mi mancherete tanto”. Le origini disono lombarde poiché sua madre è bresciana, mentre il ...

