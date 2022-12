Il Paese dove Serbia-Svizzera è stata una finale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Mezz’ora prima della partita piazza Skanderbeg è già gremita. L’amministrazione comunale di Tirana, in Albania, ha allestito un maxi-schermo e addirittura una fan zone, per permettere a chiunque di vedere l’ultima decisiva partita del gruppo G,, entrambe in lotta per il passaggio agli ottavi di. La scelta è sia pratica che simbolica: Piazza Skanderbeg è la più grande e la più centrale della città, e può quindi accogliere le molte persone che sono attese per questo appuntamento, ma è anche la piazza dedicata all’eroe nazionale, Giorgio Castriota Skanderbeg, principe albanese che nel XV secolo guidò la resistenza contro l’avanzata dell’Impero Ottomano ...

Gay.it

Lionel Messi e Julian Alvarez trascinano l' Argentina ai quarti di finale del Mondiale ,... spinti dalla voglia di onorare il propriosono andati ad un passo dalla gloria e come scritto ...... è possibile ascoltare le storie preservate dalle persone che qui hanno sempre vissuto, ma soprattutto si possono seguire le tracce che i troll hanno lasciato in tutto il, proprio lì... Mara Venier: "Vorrei vivere in un Paese dove nessuno debba fare più coming out. Esiste l'amore, punto" - VIDEO - Gay.it David Quammen è diventato l'uomo che ha predetto il Covid. Autore di Spillover, best seller in tutto il mondo, in Italia pubblicato da Adelphi, lo scrittore e divulgatore statunitense aveva spiegato c ...Sopravvivenza. È la parola che descrive quello che sta succedendo di milioni di persone che hanno dovuto lasciare il loro Paese. Dall’Ucraina alla Siria, dall’Iran all’ Afghanistan rifugiati e sfollat ...