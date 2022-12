(Di lunedì 5 dicembre 2022) Contro lalee creare nuovi reati non". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlointervenendo alla Farnesina all'incontro 'La diplomazia Giuridica ...

Agenzia ANSA

... l'impegno dell'Italia nel contrasto alla', organizzato dal Ministero degli Esteri. Secondol'unica soluzione è una "delegificazione rapida e radicale: ridurre le leggi, individuare ...La norma sull'abuso d'ufficio che il ministro della giustiziavorrebbe "rimodulare" (è nota, ... Per le altre undici fattispecie esaminate (peculato,in atti giudiziari, induzione ... Corruzione: Nordio, inasprire le pene non serve a nulla VENEZIA - La vicenda del Mose è stata "il più grande episodio di corruzione nazionale. Le risorse sprecate o devolute alla corruzione hanno sfiorato il miliardo di euro". Lo ha detto il ministro della ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...