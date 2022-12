Attacchi hacker russi in aumento. L’alert dell’Agenzia cyber

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nel corso delle quotidiane attività di monitoraggio, il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team – Italia)per lasicurezza nazionale ha identificato un “deglidi tipo Distributed Denial of Service” (DDoS, quelli che inondano i siti con enormi quantità di richieste fino a farli bloccare) “da parte di gruppi di hacktivisti – secondo fonti aperte, di origini russe – ai danni di soggetti istituzionali nazionali”. È quanto dichiara l’Agenzia per lasicurezza nazionale, diretta da Roberto Baldoni, in una nota diffusa stamattina. Si tratta diche appaiono “attualmente di carattere ‘dimostrativo’”, si legge ancora, che “non risulta” che “abbiano intaccato l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi ...

