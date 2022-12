Amato e Melillo duellano sull’Antimafia Cosa si è detto intorno al libro di Barbano

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un presidente emerito della Consulta e un procuratore nazionale si dividono su unche mette sotto accusa l’Antimafia, descrivendola come un apparato burocratico, giudiziario, politico e affaristico cresciuto a dismisura e fuori da ogni controllo di legalità e di merito. Il primo, Giuliano, sposa in toto le ragioni del, il secondo, Giovanni, le contesta altrettanto apertamente. Così la presentazione all’Auditorium parco della Musica de “L’inganno”, scritto dal giornalista e saggista Alessandroed edito da Marsilio, si trasforma in un faccia a faccia vibrante. A cui non sono estranei gli altri due protagonisti del dibattito: il giornalista e storico Paolo Mieli e il segretario nazionale delle Camere Penali, Eriberto Rosso, la cui adesione alle tesi del ...