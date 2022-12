Allarme Fuoco di Sant’Antonio | Evita assolutamente questi cibi | peggiorano l’infiammazione

Il Piccolo

Dopo l'lanciato con una chiamata al 112, sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza e i vigili del, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I pompieri del Comando di Gorizia ......un residente che ha sentito il rumore dell'acqua nella notte ma ha pensato si trattasse della pioggia, stamattina si è reso conto della perdita e ha avvisato chi di dovere. I Vigili del... Allarme incendio in via Codelli ma era solo un fuoco di sterpi Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica ... Menna si è recato sul luogo raggiunto poi da alcuni amministratori comunali. A dare l’allarme sono stati alcuni clienti dei locali ...A fuoco ieri sera tardi a Vasto(Ch) l’auto del sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna (Pd). La vettura, una Fiat 500 L, è completamente arsa in un incendio, che di so ...