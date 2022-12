Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Ultimo tra i Big in gara | “Ho voglia di mettermi in gioco”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento cheinè un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito., ci rivediamo a febbraio!” Così, che ha all’attivo già diversi tour negli stadi (il prossimo nell’estate), ha commentato con i suoi 3,3 milioni di follower su Instagram l’annuncio del suo ritorno inal Festival di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione