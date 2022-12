Ultime Notizie Roma del 04-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Indonesia isola di Java è stato di massima allerta dopo il vulcano Monte semeru che hai lottato con nubi di cenere che raggiungono quasi 2 km nell’atmosfera provocando un allarme tsunami in Giappone il centro di alcologia in stazione di disastri geologici aumentato lo stato di pericolo del Montenegro dal livello 3 a livello 4 che è il livello più grande la guerra in Ucraina è arrivata 283 Timo giorno delusione zielinski dopo che i paesi del G7 l’Australia si sono accordati per unirsi all’Unione Europea nel imporre un Price CAP di 60 dollari al barile per il Greggio Russo non è decisione seria bombardata la torno alla centrale di zaporizhia danneggiati gasdotti e reti elettriche fissata una conferenza di pace a Parigi il 13 dicembre intanto a Londra è stata ...