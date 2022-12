Recensione Nokia X30 5G | l’equilibrio perfetto

Leggi su tuttotek

(Di domenica 4 dicembre 2022)X30 5G, lo smartphone più sostenibile dell’azienda arriva sul mercato nel modo più equilibrato possibile, scopriamolo insiemecompleta dell’ultimo smartphone dello storico brand, dal dicembre 2016 sotto il marchio HMD Global, che dimostra una certa maturità ed un equilibrio generale davvero notevole.X30 5G, infatti, racchiude in sé tutta l’esperienza di Android One con qualche piccola chicca hardware e aggiunta software. Non mancano tuttavia alcune sbavature, per lo più dovute ad un software ancora da ottimizzare, ma che non vanno ad intaccare la qualità generale del prodotto. Scheda tecnicaX30 5G Display: 6,43? AMOLED, 90Hz, 450 nits, 700 nits (max), 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio, Corning Gorilla Glass ...