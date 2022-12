Qatar 2022 | Lloris eguaglia il record di Thuram | 142 presenze con la nazionale francese

(Di domenica 4 dicembre 2022) Doha, 4 dic. - (Adnkronos) - A prescindere dal risultato finale, Francia-Polonia sarà una gara che Hugoricorderà per sempre. Oggi il portiere dei Bleus sale a 142con la maglia dellando Lilliancome primatista assoluto nella storia dellatransalpina. Inoltre,gioca la gara numero 17 ai mondiali, raggiungendo in questo caso lo stessoe Fabien Barthez.

Il motivo del litigio tra i due sarebbero i festeggiamenti esagerati dell'ex calciatore, dopo la vittoria del Brasile sulla Svizzera (1 - 0) ai Mondiali in(lunedì 28 novembre). Stando a quanto ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al stadio Al Thumama di Doha va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale intra Francia e ...Kim-Min Jae, difensore sudcoreano, ha parlato in vista del match degli ottavi di finale contro il Brasile: le sue dichiarazioni Kim-Min Jae, difensore sudcoreano, ha parlato alla vigilia del match ...Sono stati compagni di squadra al Monaco, oggi si sono trovati ai Mondiali di calcio in Qatar per giocare gli ottavi di finale con le rispettive nazionali, la Francia e la Polonia. Così ...