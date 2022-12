Pronti ad aprire gli appunti di Giorgia? Il post criptico del premier sui social

Possiamo fare qualsiasi cosa, tranne una:il cofano motore. "Quando lavoravo in ... Siamo, iniziamo a configurare la macchina. E qui il fatto di avere un venditore al fianco è molto utile. ...... la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblica sui suoi profili Facebook e Instagram una foto che sembra un invito ai follower: "adgli appunti di Giorgia", è la scritta, in ...«Pronti ad aprire gli appunti di Giorgia». La premier Giorgia Meloni scrive questa domanda in stampatello su una pagina della sua agenda a quadretti, personalizzata con un cordoncino con le lettere ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...